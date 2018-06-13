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Леся Нікітюк з рожевим волоссям знялась у популярному шоу: фотофакт

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, відома за участю у проектах "Вокруг М" та "Орел и Решка", здивувала прихильників яскравим іміджем. Біловолоса зірка пофарбувала волосся в рожевий колір.

Леся Нікітюк активно займається своєю кар'єрою: не встигла зірка повернутись з Каннського кінофестивалю, як одразу ж взялась за роботу в новому сезоні "Хто зверху". У шоу українка продемонструє кілька нових іміджів, зокрема, покаже нову зачіску з рожевим волоссям. 

Читайте також: Леся Нікітюк показала свій новий імідж: фото

Наразі на сторінці в Instagram з'явились кадри зі зйомок серії проекту. На кадрах Леся Нікітюк, як завжди, жартує з усіма та зустрічає зіркових гостей, серед яких – співачка Альона Терлєєва та Дзідзьо. При цьому телеведуча красується з хвилястим рожевим волоссям й готується до зйомок. Допомагають їй у цьому професійні стилісти та візажисти. 

Перед початком зйомок Леся Нікітюк показала свій буденний образ. Зірка обрала шкіряну куртку зеленого кольору, білу майку та джинси. Варто зазначити, що виглядала телеведуча дуже стильно. Це відзначили і її прихильники, яких стає дедалі більше у соціальній мережі.   


Леся Нікітюк з рожевим волоссям


Леся Нікітюк змінила імідж


Чарівна Леся Нікітюк

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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