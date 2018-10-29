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      Леся Нікітюк зачарувала образом єгипетської богині на "Танцях з зірками": фото

      3583 Читать новость на русском
      Леся Нікітюк
      Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

      Українська телеведуча Леся Нікітюк вже активно готується до останніх випусків проекту "Танці з зірками". Для свого чергового виступу на паркеті зірка приміряла дивовижний образ богині, який неймовірно пасував ведучій.

      В такому амплуа зірка з'явилась на паркеті проекту "Танці з зірками", де станцювала в спільному номері з Владом Ямою та іншими учасниками шоу "божественну" самбу. Для концертного номеру Нікітюк одягнула білосніжну сукню з ацкентом на груди, поверх яких була прикріплена чарівна золотиста аплікація з бісеру та пайєток. Зображення пишного птаха стало родзинкою сукні, натхненної духом Єгипту.

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      "Сьогодні 26 балів! Прямо, як мені років. Дякую, Дмитро Жук", – поділилась щирими емоціями ведуча після свого чергового випуску на паркеті "Танців з зірками". У свій допис зірка додала кумедні коментарі "богиня паркету", "танці з зірками" і "леді Ле".


      Леся Нікітюк в образі богині / Instagram

      Особливо відзначився в образі Лесі Нікітюк її білявий парик, який відмінно пасував зірці телебачення. А сяючий ніжний макіяж, червоний манікюр і перлини на шиї доповнили неповторний образ. Фанати ведучої залишились в захваті від сценічного образу, через що залишили в мережі Instagram під її фото багато позитивних відгуків.

      "Танці з зірками 2018" 10 випуск дивитись онлайн – виступ команди Влада Ями

       

      Теги: LifeStyle Мода Леся Нікітюк
      Джерело: 24 Канал
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