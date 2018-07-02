Леся Нікітюк засвітила сідниці перед дзеркалом: фото
Українська телеведуча Леся Нікітюк демонструє шанувальникам у соцмережах яскраві фото зі свого відпочинку у грузинському Батумі.
Зокрема, Леся опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram, на яких демонструє чудову фігуру.
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"Смачна грузинська хінкаліна", – прокоментувала селфі Леся Нікітюк.
Телеведуча позує у бежевому купальнику, який прикрашають світло-рожеві квіти.
Крім того, Леся вразила прихильників знімком у жовтому легкому платті, демонструючи "ноги-хмарочоси".
"Батумі, ти прекрасний! Давно мріяла сюди прилетіти", – написала Нікітюк під фото.
Леся Нікітюк / Instagram
Джерело: 24 Канал
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