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Леся Нікітюк засвітила сідниці перед дзеркалом: фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк демонструє шанувальникам у соцмережах яскраві фото зі свого відпочинку у грузинському Батумі.

Зокрема, Леся опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram, на яких демонструє чудову фігуру.

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"Смачна грузинська хінкаліна", – прокоментувала селфі Леся Нікітюк.

Телеведуча позує у бежевому купальнику, який прикрашають світло-рожеві квіти.

лесі нікітюк

леся нікітюк

Крім того, Леся вразила прихильників знімком у жовтому легкому платті, демонструючи "ноги-хмарочоси".

"Батумі, ти прекрасний! Давно мріяла сюди прилетіти", – написала Нікітюк під фото.

леся нікітюк

леся нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram

Теги: відпочинок Мода LifeStyle Новини Грузії Відпочинок VIP
Джерело: 24 Канал
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