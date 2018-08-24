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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Леся Нікітюк засвітила стрункі ноги в літньому вбранні: пікантні кадри

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото із соцмереж

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свої стрункі ноги на нових фото. Зірка в пікантному образі постала перед прихильниками в Instagram.

Леся Нікітюк продовжує вражати підписників свого блогу. Після кумедних кадрів з репетицій до шоу "Танці з зірками" популярна телеведуча показала літні образи. 

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На одному фото зірка сидить на дивані в розкішній міні-сукні зеленого кольору. Вбрання мало довгий шлейф та оголяло розкішні ноги Лесі Нікітюк. Відомо, що в такому гарячому образі вона знялась для реклами проекту "Танці з зірками". 

 

Згодом знаменитість опублікувала відео, де вона у мереживному топі, шортах та накидці показала пікантне па. Зробила це Леся Нікітюк в житловому кварталі столиці.

 

Хто така Леся Нікітюк?
Це українська телеведуча, відома своїм чудовим почуттям гумору. Леся Нікітюк взяла участь у шоу "Орел и Решка", "Вокруг М", "Леся здеся" та "Хто зверху". Зірка починала своє кар'єру на проекті "Розсміши коміка". Запальну білявку одразу ж запросили вести шоу в гумористичній манері. 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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