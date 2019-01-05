Леся Цуренко дізналася суперницю у фіналі престижного турніру в Брісбені

Кароліна Плішкова в півфіналі турніру WTA в Брісбені переграла Донну Векіч і у вирішальному поєдинку зіграє з українкою Лесею Цуренко.

Чеська тенісистка здобула третю перемогу над хорваткою і вдруге вийшла в фінал "Прем'єра" в Брісбені. У 2017 році Плішкова перемогла Алізе Корне в титульному матчі, до цього обігравши Еліну Світоліну в півфіналі. У минулому сезоні українки взяла реванш у Кароліни також на стадії півфіналу.

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З Цуренко чешка зустрічалася п'ять разів і тричі святкувала перемогу. Останній матч між тенісистками пройшов в 2018 році в Мадриді, де сильнішою виявилася Плішкова.

Фінальний поєдинок між чешкою та українкою відбудеться у неділю, 6 січня.

Нагадаємо, що 5 січня відбулося жеребкування "Прем'єра" в Сіднеї, де Плішкова також зіграє проти Цуренко вже в першому колі.

Кароліна Плішкова – Донна Векіч 2:0 (6:3, 6:4)

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