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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Леся Цуренко дізналася суперницю у фіналі престижного турніру в Брісбені

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      Кароліна Плішкова вийшла у фінал турніру в Брісбені
      Кароліна Плішкова вийшла у фінал турніру в Брісбені

      Кароліна Плішкова в півфіналі турніру WTA в Брісбені переграла Донну Векіч і у вирішальному поєдинку зіграє з українкою Лесею Цуренко.

      Чеська тенісистка здобула третю перемогу над хорваткою і вдруге вийшла в фінал "Прем'єра" в Брісбені. У 2017 році Плішкова перемогла Алізе Корне в титульному матчі, до цього обігравши Еліну Світоліну в півфіналі. У минулому сезоні українки взяла реванш у Кароліни також на стадії півфіналу.

      Читайте також: Українка Цуренко сенсаційно вийшла у фінал турніру серії WTA у Брісбені: відео

      З Цуренко чешка зустрічалася п'ять разів і тричі святкувала перемогу. Останній матч між тенісистками пройшов в 2018 році в Мадриді, де сильнішою виявилася Плішкова.

      Фінальний поєдинок між чешкою та українкою відбудеться у неділю, 6 січня.

      Нагадаємо, що 5 січня відбулося жеребкування "Прем'єра" в Сіднеї, де Плішкова також зіграє проти Цуренко вже в першому колі.

      Кароліна Плішкова – Донна Векіч 2:0 (6:3, 6:4)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко
      Джерело: 24 Канал
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