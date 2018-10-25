Леся Цуренко достроково завершила змагальний сезон

Леся Цуренко оголосила про закінчення виступів в сезоні 2018 року. Вона подякувала вболівальникам за підтримку за допомогою поста в своєму Instagram-акаунті.

Цуренко повідомила, що матч з Дариною Касаткіною на турнірі в Москві (4:6, 6:7) став для неї останнім в 2018 році.

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Хочу сказати спасибі сезону 2018! Він був сповнений емоцій та корисних життєвих уроків! Дякую всім за підтримку і сподіваюся, що наступний рік буде ще краще,

– написала киянка.

Зазначимо, що у 2018 році Цуренко захистила свій титул на турнірі в Акапулько, дебютувала в 1/4 фіналу на мейджорі (US Open), вперше виступила в четвертому раунді Ролан Гаррос, а також встановила новий рекорд в рейтингу – 26-е місце. В актуальному рейтингу WTA Леся займає 27-й рядок.

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