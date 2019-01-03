20:43
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Леся Цуренко підніметься на рекордну позицію в рейтингу WTA після перемоги в Австралії

      181 Читать новость на русском
      Леся Цуренко
      Леся Цуренко / twitter WTA

      Українська тенісистка Леся Цуренко завдяки вдалому виступі на турнірі в австралійському Брісбені підніметься в рейтингу WTA.

      Поки українка перебуває на 27-ій позиції. Однак вже з 6 грудня вона займатиме 24-у позиції, що є її найкращим показником у кар’єрі. До цього вона максимум досягала 26-ої позиції.

      Читайте також: Зіркова українська біатлоністка розповіла, коли завершить кар'єру

      Такий результат став можливий завдяки виходу у півфінал турніру в Брісбені. У чвертьфіналі Цуренко обіграла 20-у ракетку світу Анетт Контавейт з Естонії. Тепер у півфіналі на українку очікує представниця Японії Наомі Осака. Японка в оновленому рейтингу підніметься на четверте місце, натомість інша українка Еліна Світоліна опуститься аж на шосту сходинку

      Теги: Теніс Леся Цуренко Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні , 20:39 Трансфери українських клубів 2019 року
      18
      Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки
      сьогодні , 20:10 Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки
      Світлана Попова 1326
      США і Трамп: полювання на "персону №1"
      сьогодні , 19:02 США і Трамп: полювання на "персону №1"
      Борис Немировський 901
      Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      сьогодні , 19:00 Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      Олекса Коба 1406
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 18:30 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 46306
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Баскетбол. "Хімік" здолав "Азовмаш" і закріпився на першій позиції
       25 грудня 2013 , 09:57
      Розкішна перемога донеччан. "Металург" Д - "Севастополь" - 3:0. ВІДЕО
       11 квітня 2014 , 21:35
      Гендиректор "Чорноморця": ДНР та ЛНР хочуть розвивати футбол, а нам в Україні забороняють грати
       25 листопада 2014 , 09:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук