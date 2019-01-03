Леся Цуренко підніметься на рекордну позицію в рейтингу WTA після перемоги в Австралії
Українська тенісистка Леся Цуренко завдяки вдалому виступі на турнірі в австралійському Брісбені підніметься в рейтингу WTA.
Поки українка перебуває на 27-ій позиції. Однак вже з 6 грудня вона займатиме 24-у позиції, що є її найкращим показником у кар’єрі. До цього вона максимум досягала 26-ої позиції.
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Такий результат став можливий завдяки виходу у півфінал турніру в Брісбені. У чвертьфіналі Цуренко обіграла 20-у ракетку світу Анетт Контавейт з Естонії. Тепер у півфіналі на українку очікує представниця Японії Наомі Осака. Японка в оновленому рейтингу підніметься на четверте місце, натомість інша українка Еліна Світоліна опуститься аж на шосту сходинку.
Джерело: 24 Канал
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