Леся Цуренко після US Open встановить особистий рекорд у рейтингу WTA

Друга ракетка України Леся Цуренко після закінчення US Open-2018 значно поліпшить свої позиції в рейтингу WTA.

Так, українка підніметься на 10 місць і стане 26 ракеткою світу, що є її найкращим результатом в кар'єрі. Попереднім рекордом Цуренко був 29 рядок.

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Зазначимо, що у чвертьфіналі змагань Леся Цуренко у двох сетах поступилася представниці Японії Наомі Осаці. За вихід у 4-е коло US Open Леся Цуренко заробить 475 тисяч доларів призових.

Також, нагадаємо, інша українська тенісистка Еліна Світоліна підніметься на одну позицію в рейтингу WTA і буде посідати 6 сходинку.

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