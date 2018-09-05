Леся Цуренко розгромно програла у чвертьфіналі US Open: сенсації не вийшло

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати чвертьфінальну стадію тенісного турніру серії Великого шолому US Open-2018.

В 1/4 фіналу українка в двох сетах поступилася японці Наомі Осаці – 6:1, 6:1. Матч тривав 59 хвилин.

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За час проведений на корті Леся Цуренко зробила 4 подвійні помилки, 28 невимушених помилок і не виграла жодної гейму на прийомі. У свою чергу Наомі Осака допустила лишу 1 "подвійну", виграла 5 геймів на прийомі та відіграла 3 з 3 брейк-поінтів.

За вихід у фінал змагань Наомі Осака буде змагатися з переможницею пари Карла Суарес Наварро – Медісон Кіз.

Нагадаємо, що Леся Цуренко на US Open встановила особисте досягнення, вперше вийшовши до вісімки найсильніших тенісисток турніру Великого шолома.

Наомі Осака – Леся Цуренко 2:0 (6:1, 6:1)

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