Леся Цуренко відвідала дітей у клініці Бірмінгема

З7 ракетка світу, українка Леся Цуренко побувала у клініці Бірмінгема, де відвідала дітей. Напередодні візиту українка виграла свій стартовий поєдинок.

Леся Цуренко у перерві між матчами відвідала дітей в одній з клінік магаполісу.

.@LTsurenko meets kids at a Kids Clinic in Birmingham pic.twitter.com/A3fCOcsspU — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 20 червня 2018 р.

Друга ракетка України вдало стартувала на тенісному турнірі Nature Valley Classic – Premier в Бірмінгемі, обігравши господарку змагань британку Гізер Вотсон – 7:6 (7:2), 7:5. Матч тривав 1 годину 51 хвилину. За цей час українці вдалось 6 раз подати на виліт, допустити 2 подвійні похибки і реалізувати два брейк-пойнти

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Цуренко разом з землячкою Еліною Світоліною пробились до чвертьфіналу. Леся в 1/4 фіналу поміряється силами з Дарією Касаткіною. Нагадаємо, що призовий фонд турніру становить 885 тисяч 40 доларів.