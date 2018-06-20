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Леся Цуренко відвідала дітей у клініці Бірмінгема

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Цуренко в дії
Цуренко в дії

З7 ракетка світу, українка Леся Цуренко побувала у клініці Бірмінгема, де відвідала дітей. Напередодні візиту українка виграла свій стартовий поєдинок.

Леся Цуренко у перерві між матчами відвідала дітей в одній з клінік магаполісу.

Друга ракетка України вдало стартувала на тенісному турнірі Nature Valley Classic – Premier в Бірмінгемі, обігравши господарку змагань британку Гізер Вотсон – 7:6 (7:2), 7:5. Матч тривав 1 годину 51 хвилину. За цей час українці вдалось 6 раз подати на виліт, допустити 2 подвійні похибки і реалізувати два брейк-пойнти

Читайте також:  Цуренко перемогла Вотсон на турнірі у Бірмінгемі

Цуренко разом з землячкою Еліною Світоліною пробились до чвертьфіналу. Леся в 1/4 фіналу поміряється силами з Дарією Касаткіною. Нагадаємо, що призовий фонд турніру становить 885 тисяч 40 доларів.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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