Леся Цуренко впевнено вийшла у друге колу US Open-2018

28 серпня українська тенісистка Леся Цуренко провела поєдинок першого раунду US Open-2018. Українка у двох сетах перемогла бельгійку Елісон ван Ейтванк.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2. На рахунку Цуренко 5 геймів виграних на прийомі, 6 подвійних помилок та 2 ейси. У свою чергу Ейтванк допустила 7 "подвійних", виграла 2 подачі на прийомі та зробила 1 ейс.

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Зазначимо, що це була друга очна зустріч тенісисток. Дівчата зустрічалися на корті всього один раз в далекому 2013-му році в Хертогенбосі. У трьох сетах перемогла Цуренко.

Леся Цуренко у другому колі US Open-2018 зіграє проти переможниці пари Саманта Стосур – Каролін Возняцкі.

Леся Цуренко (Україна) – Елісон ван Ейтванк (Бельгія) 2:0 (6:3, 6:2)

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