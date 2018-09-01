Леся Цуренко впевнено вийшла в 1/8 US Open

У матчі 1/16 US Open українська тенісистка Леся Цуренко зустрічалася з Катериною Сіняковою з Чехії. Впевнена гра українки забезпечила їх вихід у наступний раунд змагань.

Хоча початок матчу для Цуренко, яка напередодні обіграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії, розпочався не надто вдало. Програвши одну зі своїх подач, вона дала можливість суперниці повести у рахунку 4:1.

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Та після цього ініціатива у матчі повністю перейшла до українки. Забігаючи наперед, відзначимо, що вона виграла 11 геймів поспіль. Спочатку вона 5 геймів поспіль виграла у першому сеті, тим самим вигравши його. Вже у другому сеті Сінякова нічого не зуміла протиставити Цуренко, програвши його в суху.

Леся Цуренко – Катеріна Сінякова 2:0 (6:4, 6:0)

Наступною суперницею Цуренко буде Маркета Вондроушкова. Вони зіграють у неділю, 2 вересня.

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