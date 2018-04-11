Летіти стоячи: італійська компанія презентувала унікальні крісла для літаків

На виставці "Aircraft Interiors Expo - 2018" у Гамбурзі італійська компанія "Aviointeriors" представила концептуальну модель крісел для літаків авіакомпаній-ультралоукостерів. Такі крісла надають можливість пасажирам фактично стояти під час польоту.

Про це пише ЦТС.

Крісла Skyrider 2.0 представляють собою щось на кшталт сідла, але зі спинкою.

Судячи з буклету виробника, такі місця для пасажирів повинні дозволити низькобюджетним авіакомпаніям підвищити щільність пасажирів в салонах їх літаків на 20%. Також вони на 50% легші від традиційних крісел і дешевше у виробництві. Відстань між спинками концептуальних крісел - 23 дюйма, тоді як у лоукостерів цей стандарт становить 28 дюймів,

– йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Ryanair ще в 2010 році хотів запровадити можливість подорожувати стоячи. Авіакомпанія опитала 120 тисяч пасажирів, з яких 80 тисяч заявили, що розглянули б можливість такого перевезення, якби місця були безкоштовними, в той час як 42% повідомили, що готові були б купити подібні квитки за половину вартості звичайного тарифу.

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Колумбійський лоукостер VivaColombia розглядав можливість введення "місць для стояння" на своїх рейсах. Планувалося, що у кожного пасажира буде вертикальне сидіння з високою спинкою і ременем безпеки.

До слова, йорданська авіакомпанія Jordan Aviation з 25 квітня розпочинає рейси з Києва до столиці Йорданії Амману. На першому етапі компанія здійснюватиме лише один рейс між містами у середу, а вже з 30 травня – двічі на тиждень щосереди та щонеділі.