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Летиція Каста знялася у сексуальній фотосесії на пляжі: звабливі фото

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Летиція Каста для Madame Figaro
Летиція Каста для Madame Figaro / Madame Figaro

Відома французька модель та актриса Летиція Каста стала головною героїнею нового номера журналу Madame Figaro. Автором чарівної зйомки став модний фотограф і режисер Жан-Батіст Мондіно.

40-річна Каста позувала у сексуальних образах на пляжі. Стиліст Барбра Луісон намочила одяг зірки, що додало кадрам особливої звабливості.

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Під час інтерв’ю Летиція розповіла, що особистісний розвиток – це пріоритет у її житті.

"Найголовніше в житті – це саме життя. Потрібно виходити зі своєї зони комфорту і весь час вчитися. Потрібно вміти дивитися на речі під різними кутами, потрібно вміти бути пластичним. Оптимістом бути не просто, проте цього також, як і всього іншого, можна навчитися", – вважає актриса.

Летиція Каста

Летиція Каста для Madame Figaro

Каста позувала у спокусливому образі

Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: 24 Канал
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