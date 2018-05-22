Летиція Каста знялася у сексуальній фотосесії на пляжі: звабливі фото

Відома французька модель та актриса Летиція Каста стала головною героїнею нового номера журналу Madame Figaro. Автором чарівної зйомки став модний фотограф і режисер Жан-Батіст Мондіно.

40-річна Каста позувала у сексуальних образах на пляжі. Стиліст Барбра Луісон намочила одяг зірки, що додало кадрам особливої звабливості.

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Під час інтерв’ю Летиція розповіла, що особистісний розвиток – це пріоритет у її житті.

"Найголовніше в житті – це саме життя. Потрібно виходити зі своєї зони комфорту і весь час вчитися. Потрібно вміти дивитися на речі під різними кутами, потрібно вміти бути пластичним. Оптимістом бути не просто, проте цього також, як і всього іншого, можна навчитися", – вважає актриса.

Летиція Каста для Madame Figaro

Каста позувала у спокусливому образі