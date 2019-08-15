Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео
Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" аварійно сів у полі в Підмосков’ї. Він здійснював рейс із Раменського до окупованого Сімферополя.
На борту авіалайнера перебували 234 людини. Під час жорсткої посадки постраждали щонайменше 23 особи, серед них – 9 дітей, передає Telegram-канал Baza.
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Причиною аварійної посадки стала зграя птахів. Частина потрапила у двигуни літака. "Щось блиснуло, а потім – запахло димом", – розповіли пасажири.
Після посадки А321 один із двигунів – практично зірвало.
Пасажирський літак аварійно сів у полі під Москвою: відео
Стоїмо в полі, постраждалі є, у хлопця рука зломана, у ще одного – палець. Нічого не сказали поки. Двигун декілька разів "хлопав". Пілоти намагалися його знову запустити, але ми почали падати,
– розповів один із пасажирів.
Пасажирський літак під Москвою сів у кукурудзяному полі/ фото з соцмереж
Займання гасили працівники МНС Росії/ фото з соцмереж
Також пасажири авіасудна кажуть: літак сідав без шасі, проте екіпаж провів евакуацію швидко та професійно. Екстрені служби теж оперативно приїхали на місце інциденту – кукурудзяне поле у Раменському районі під Москвою.
Відео, відзняте одразу після екстреної посадки літака:
Важливо! Україна закрила небо для польотів над окупованим Росією Кримом з жовтня 2015 року. Проте РФ, яка анексувала півострів, здійснює туди незаконні авіарейси. Окрім того, одне із летовищ – "Бельбек" – окупанти перелаштовують для невідомих цілей. У Крим агресор також перекидає багато військових винищувачів.
До речі, у 2019 році в Росії вже трапилась ціла низка аварійних випадків із пасажирськими літаками. Один із них трапився прямо у міжнародному аеропорті Москви "Шереметьєво". Тоді під час посадки пасажирського літака його хвостова частина загорілася. В результаті цього загинула 41 людина, серед них – 2 дітей.
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