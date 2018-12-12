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      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу

      ЦРУ 485 Читать новость на русском

      Міжнародний аеропорт "Одеса" – один із трьох найбільших в Україні, і водночас – найгірший у всій Європі. Злітно-посадкова смуга жахлива: і пілоти, і пасажири самі знімають ці посадки, мовляв, подивіться, як страшно.

      Ще від кінця двотисячних одеську злетку порівнювали з "пральною дошкою". Після десяти років розпочалися ремонтні роботи. Губернатор Степанов і мер Труханов аж цілого прем'єра запросили.

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      "Нам потрібно понад 1,6 мільярда, але я глибоко переконаний в тому, що ми знайдемо цей ресурс для того, аби орієнтовно 30 місяців  одесити отримали нову злітно-посадкову смугу, і не тільки одесити, але й вся Україна. Адже нині є багато потреб авіасполучення Одеси зі всім світом", – заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      гройсман
      Володимир Гройсман

      Це було 8 вересня 2017 року. Прем'єр сунув собі капсулу в землю і поїхав. Всі були такі щасливі, що навіть не помітили – нова злітно-посадкова смуга на плані нічим не відрізняється від нинішньої. Олександр Капустін із громадської ради при Одеській облдержадміністрації пояснив, що початковий проект злітно-посадкової смуги передбачав її довжину – 3200 метрів. Ніхто й гадки не мав, що його урізали на чотириста метрів.

      Громадська рада обласної адміністрації кинулася писати листи, та просити змінити проект. 2800 – надто мало, зробіть хоча б 3000. Але злітно-посадкова смуга і без того вже встигла подорожчати майже у півтора раза. Чому 2800 це замало? Пілот Вадим Громов літає з Одеси на Boeing-737. Будь-який більший літак потребує для злету хоча б три кілометри. В історії одеського аеропорту був один єдиний випадок, коли тут сів сучасний великий літак. "Манчестер-Юнайтед" мав зіграти в Одесі футбольний матч з луганською "Зорею". Хочеш чи не хочеш, довелося летіти.

      Одеса аеропорт
      Одеський аеропорт

      Спецоперація королівських ВПС Великої Британії – це єдиний варіант, як посадити в Одесі великий лайнер! Англійські пілоти спершу прилетіли в Одесу без футболістів – просто перевірити, чи ця посадка взагалі можлива. І чим же відрізнятиметься нова злітно-посадкова смуга від старої? А нічим!

      Зловити міністра транспорту та інфраструктури в Києві не так легко, як могли би подумати журналісти. Відрядження, відрядження, воєнний стан – зрештою вони зустрілись з Володимиром Омеляном в кулуарах транспортної бізнес-конференції в готелі "Хайятт". Він підтвердив, що справді у системі державних закупівель ProZorro не було конкурсу на будівництво злітно-посадкової смуги в Одесі.

      омелян
      Володимир Омелян

      "Тендер був проведений раніше. Якщо ми б хотіли зараз проводити тендер з ProZorro, ми мали б той самий ефект по коштах, але втратили б ще рік часу. Я думаю, що це багато і для одеситів, і для всіх інших. Тим не менше, якщо у вас є будь-які питання до якості робіт, чи до вартості робіт. Ми з радістю вас запросимо на одеське летовище і надамо всю інформацію, яка вас цікавить", – сказав Міністр транспорту та інфраструктури України Володимир Омелян.

      Омелян також відповів, чому злітно-посадкова смуга така коротка.

      Насправді, ми виходили з тієї простої логіки, яка довжина смуги потрібна для Одеси. Для регіональних і навіть далекомагістральних літаків 2800 вистачає, і тут не буде жодних проблем для того, щоб Одеса стала південноукраїнським хабом,
      – відповів Міністр транспорту та інфраструктури України

      І тут міністр сказав неправду. Найрозповсюдженіший далекомагістральний літак – Boeing-747. Довжина розбігу на злеті – 3 кілометри. Сучасніший Boeing-777 – від 3 до 3,5, залежно від модифікації. Але ось його прямий конкурент – Ейрбас А330. Довжина розбігу – 2700. Це лише довжина розбігу, а літак не може розганятися від трави до трави, йому потрібен запас відстані. Вадим Громов підкреслив, якби в Одесу хотіли заводити сучасні літаки, наземний персонал треба було б готувати вже зараз. Цього ніхто не робить, бо авіачиновники прекрасно знають, що ніяких нових рейсів Одеса не отримає.

      одеса аеропорт
      Будівництво злітної смуги для аеропорту "Одеса"

      Довжина злітно-посадкової смуги не змінюється – було 2800, і буде теж 2800. Категорія безпеки польотів як була друга до реконструкції, так і залишиться після неї. За два з лишні мільярди не змінюється нічого, крім покриття! 

      Хто ж отримав золотий підряд на два мільярди – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України авіація ЦРУ Новини Одеси Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 канал
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