"Летючий" Стаховський похвалився ефектною перемогою напередодні старту на Wimbledon

Український тенісист Сергій Стаховський, який наразі займає 109-ту сходинку світового рейтингу, отримав перемогу у виставковому матчі у Великобританії.

Напередодні старту на Wimbledon, Сергій Стаховський мав зустрітись у показовому матчі з австралійцем Танасі Коккінакісом.

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Проте організатори турніру The Boodles змінили графік змагань і українцеві довелось грати проти італійця Андреаса Сеппі.

Slight order of Play change, now Stakhovsky v Seppi up first followed by Tomic v Kokkinakis #theboodles — The Boodles (@TheBoodles) 30 червня 2018 р.

Стаховський зумів розібратись із ним у двох сетах, кожен з яких закінчився з рахунком 6:3, 6:3.

У своєму Instagram український тенісист поділився яскравими моментами гри, на одному з яких він буквально у падінні зумів відбити подачу суперника.

Такі фінти публіка зустріла схвальними оплесками.

Напередодні українські тенісисти дізнались імена своїх суперників на Wimbledon. Сергій Стаховський, який єдиним представлятиме, Україну серед чоловіків, зіграє з 47-м номером рейтингу АТР португальцем Жоао Соуза.



Перша ракетка чоловічої збірної України Олександр Долгополов через травму знявся з турніру.



Wimbledon-2018 триватиме з 2 до 15 липня в однойменному передмісті Лондона.