Літаючу корову зафіксували на італійській Сардинії: вражаюче відео

У італійській Сардинії зафіксували як свійська тварина летіла у небі. Щоправда не самостійно, а на гелікоптері.

Так італійські рятувальники евакуйовували корову, після того, як вона застрягла між гірським камінням, повідомляє The Daily Mail.

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ЇЇ обв'язали тросом і зав'язали морду, щоб не злякалась висоти.

Відтак рятувальники доставили тварину у безпечне місце. Після польоту її оглянули ветеринари – тварина відбулась переляком.

Відео: рятувальники забрали корову з гірської пастки

Що відомо про Сардинію?



Сардинія – це острів у Середземному морі, входить до складу Італії як автономний регіон. Західні береги переважно низинні, а от східні — круті – рельєф гористий.