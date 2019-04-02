Літаючу корову зафіксували на італійській Сардинії: вражаюче відео
У італійській Сардинії зафіксували як свійська тварина летіла у небі. Щоправда не самостійно, а на гелікоптері.
Так італійські рятувальники евакуйовували корову, після того, як вона застрягла між гірським камінням, повідомляє The Daily Mail.
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ЇЇ обв'язали тросом і зав'язали морду, щоб не злякалась висоти.
Відтак рятувальники доставили тварину у безпечне місце. Після польоту її оглянули ветеринари – тварина відбулась переляком.
Відео: рятувальники забрали корову з гірської пастки
Що відомо про Сардинію?
Сардинія – це острів у Середземному морі, входить до складу Італії як автономний регіон. Західні береги переважно низинні, а от східні — круті – рельєф гористий.
Джерело: 24 канал
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