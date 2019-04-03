Лев на очах дітей у цирку напав на дресирувальника в Луганську: моторошне відео

В окупованому Луганську під час циркової вистави лев несподівано напав на єгипетського дресирувальника Хамаду Кута. Чоловік отримав травми спини, руки та ноги. Присутні на шоу, серед яких багато дітей, були перелякані, але артист продовжив виступ.

Інцидент трапився в день прем'єри вистави, повідомляють підконтрольні окупантам ЗМІ. Дресирувальник розповів, що кожна професія має свої складності, тому у виступах з левом він не бачить жодної небезпеки.

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За його словами, у хижака був стрес від зміни оточення, тому тварина поводила себе агресивно. Загалом в окупований Луганськ разом для виступу в циркових виставах привезли 10 левів.

Тварини мали виступати одночасно. Але поки вони не адаптувалися, тому що ми приїхали і одразу почали працювати, в них був стрес, тому стався напад. Взагалі, обов'язково, коли ми приїжджаємо в інше місто, перед виступом ми даємо тваринам три дні. Леви мають заспокоїтися, звикнути до запаху, на репетиції оглянути манеж, а потім вже починається робота. Цього разу ми приїхали, відразу на манеж і відразу працювати. Тому так і сталося,

– розповів Хамада Кута.

Лікарі діагностували у чоловіка ушкодження спини, руки і ноги. На тілі у нього залишилися сліди від двох кігтів і одного ікла. У руці – від трьох іклів, глибиною чотири сантиметри, і на спині – три подряпини від кігтів.

Інцидент стався на очах у дітей, які були шоковані такою поведінкою тварини. Проте, незважаючи на поранення та агресію лева, дресирувальник продовжив виступ.

У цирку в окупованому Луганську лев напав на дресирувальника: відео

Зауважимо, наприкінці березня у Києві заборонили пересувні цирки з тваринами. Така ж заборона діє також у Дніпрі, Ужгороді, Львові та Черкасах. Щоправда, йдеться тільки про пересувні цирки. Стаціонарні все ще можуть експлуатувати у своїх номерах тварин.