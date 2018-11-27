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      Левченко та Світоліна закликали у соцмережах молитися за Україну: фото

      512 Читать новость на русском
      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна

      Агресія Росії проти України в Азовському морі знову звернула увагу світової спільноти до нашої країни. Не залишилися всі ці події поза увагою і українських спортсменів.

      Відомі українки – тенісистка Еліна Світоліна та стрибунка у висоту Юлія Левченко виклали у соцмережах повідомлення із закликом молитися за Україну – Pray for Ukraine.

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      Левченко відповідний допис Pray for peace in Ukraine виклала в Instagram Stories

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      Світоліна ж виклала у Facebook допис Pray for Ukraine

       

       

      Теги: Воєнний стан в Україні Спорт Конфлікт в Азовському морі Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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