Левченко та Світоліна закликали у соцмережах молитися за Україну: фото
Агресія Росії проти України в Азовському морі знову звернула увагу світової спільноти до нашої країни. Не залишилися всі ці події поза увагою і українських спортсменів.
Відомі українки – тенісистка Еліна Світоліна та стрибунка у висоту Юлія Левченко виклали у соцмережах повідомлення із закликом молитися за Україну – Pray for Ukraine.
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Левченко відповідний допис Pray for peace in Ukraine виклала в Instagram Stories
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Світоліна ж виклала у Facebook допис Pray for Ukraine
Джерело: 24 Канал
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