Левченко та Світоліна закликали у соцмережах молитися за Україну: фото

Агресія Росії проти України в Азовському морі знову звернула увагу світової спільноти до нашої країни. Не залишилися всі ці події поза увагою і українських спортсменів.

Відомі українки – тенісистка Еліна Світоліна та стрибунка у висоту Юлія Левченко виклали у соцмережах повідомлення із закликом молитися за Україну – Pray for Ukraine. Читайте також: Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка) Левченко відповідний допис Pray for peace in Ukraine виклала в Instagram Stories Читайте також: Чи можна буде проводити міжнародні матчі в Україні після введення воєнного стану: заява УЄФА Світоліна ж виклала у Facebook допис Pray for Ukraine