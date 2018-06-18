Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту на турнірі у Тюбінгені

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту на міжнародному легкоатлетичному турнірі у німецькому Тюбінгені. Ще дві українки здобули нагороди у страбках у довжину.

Левченко, як і шведка Еріка Кінсі, з другої спроби подолала 1,92 метри. Проте на попередній висоті (1,90 м) Кінсі здійснила три стрибки, у той час як українка перший же виконала безпомилково. Тож за спробами перемогла саме Юлія. Ірина Геращенко з результатом 1,80 м восьма, повідомили у Федерації легкої атлетики.

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Відразу дві українки ввійшли до призової трійки зі стрибків у довжину. Марина Бех посіла друге місце (6,47 м), а Христина Гришутина була третьою (6,43 м). Перемогла канадійка Крістабель Нетті (6,60 м).

Анастасія Бризгіна фінішувала сьомою з бігу на 400 метрів (53,30 с).

Ольга Бібік виступила у ролі пейсмейкера на дистанції 800 метрів. На ній же виступала і Ольга Ляхова, проте не змогла фінішувати.

Тамара Твердоступ бігла пейсмейкром на дистанції 1500 метрів.