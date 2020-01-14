Левеня втекло з контактного зоопарку у Харкові: вражаюче відео
У Харкові маленьке левеня втекло з контактного зоопарку, який розташований у приміщенні місцевого торгового центру.
Тварину одразу помітили відвідувачі та зняли відео, яке потім виклали у соціальну мережу Фейсбук.
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Левеня поводилося не агресивно та підходило до людей. Ловити його одразу кинулись працівники зоопарку.
У Sun Mall на Одеській знову втеча з контактного зоопарку. Цього разу лякати відвідувачів вискочив Сімба,
– написали очевидці.
Це не перша втеча тварини звідти. Нещодавно також утекла мавпочка на прізвисько Шурик. Але її також швидко повернули додому.
Дивіться відео втечі левенятка: