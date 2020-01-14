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      Левеня втекло з контактного зоопарку у Харкові: вражаюче відео

      62 Читать новость на русском
      Левеня / desktopbackground.org

      У Харкові маленьке левеня втекло з контактного зоопарку, який розташований у приміщенні місцевого торгового центру.

      Тварину одразу помітили відвідувачі та зняли відео, яке потім виклали у соціальну мережу Фейсбук.

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      Левеня поводилося не агресивно та підходило до людей. Ловити його одразу кинулись працівники зоопарку.

      У Sun Mall на Одеській знову втеча з контактного зоопарку. Цього разу лякати відвідувачів вискочив Сімба,
      – написали очевидці.

      Це не перша втеча тварини звідти. Нещодавно також утекла мавпочка на прізвисько Шурик. Але її також швидко повернули додому.

      Дивіться відео втечі левенятка:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Харкова Світ тварин
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