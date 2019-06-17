Lexus на швидкості влетів у ВАЗ, від останнього залишилась тільки купа брухту: є жертви – фото

Водій Lexus не впорався із керуванням і влетів у припаркований ВАЗ. Останній відкинуло на ще один легковик, що стояв поруч. В аварії загинули троє людей, чотирьох – госпіталізували.

ДТП сталася на трасі на трасі Київ – Одеса неподалік села Воробіївка (Одеська область) вранці 17 червня. Від потужного удару ВАЗ зім'яло як бляшанку. Його водій та двоє пасажирів від отриманих важких травм померли дорогою до лікарні, повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області.

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Водій та двоє псажарів Lexus вижили, їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Також у лікарні опинився ще один пасажир ВАЗ.



З ВАЗ загинуло троє людей, один – у лікарні

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.