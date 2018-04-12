Lexus побудував 65-футову люксову яхту

У свіжому випуску програми "Авто 24" – марка автомобілів Lexus, яка будує дорогі яхти для доріг, цього разу створила справжній шедевр розкошів для води.

Розробку цього човна японці показали ще у 2017 році. Коли президент компанії Акідо Тойота побачив його, він вирішив розвивати цей напрямок. Тож концепт був 13-метровою яхтою з дійсно люксовою кабіною і двома потужними 5-ліровими моторами V8, які разом генерують 885 сил.

Читайте також: Honda випустила надпотужну газонокосарку, яка може розігнатися до 215 кілометрів на годину

Корпус яхти виготовлено із кевлару, тому важить вона усього тонну, що значно менше, ніж традиційні човни такого класу. Але на міжнародному шоу човнів у Токіо цей катер визнали човном року, після чого Lexus одразу вирішив почати його серійне виробництво.

Серійний зразок трішки довший, має 20 метрів в довжину і здатен взяти на борт 15 пасажирів, які оцінять рівень розкоші. Початок продажу цього суперчовна розпочнеться в другій половині 2019 року.

Про нові найепатажніші автомобілі – дивіться у програмі.