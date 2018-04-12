18:47
12 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
7°C
11°C 5°C
  • п'ятниця
    19°C 7°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Операція
Вєсті Кремля
22:01, 11 квітня
Вєсті.UA. Блатний Гройсман. Переможець Вілкул
Вєсті.UA
20:56, 11 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Програми Авто24
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Lexus побудував 65-футову люксову яхту

Авто24 186 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто 24" – марка автомобілів Lexus, яка будує дорогі яхти для доріг, цього разу створила справжній шедевр розкошів для води.

Розробку цього човна японці показали ще у 2017 році. Коли президент компанії Акідо Тойота побачив його, він вирішив розвивати цей напрямок. Тож концепт був 13-метровою яхтою з дійсно люксовою кабіною і двома потужними 5-ліровими моторами V8, які разом генерують 885 сил.

Читайте також: Honda випустила надпотужну газонокосарку, яка може розігнатися до 215 кілометрів на годину

Корпус яхти виготовлено із кевлару, тому важить вона усього тонну, що значно менше, ніж традиційні човни такого класу. Але на міжнародному шоу човнів у Токіо цей катер визнали човном року, після чого Lexus одразу вирішив почати його серійне виробництво.

Серійний зразок трішки довший, має 20 метрів в довжину і здатен взяти на борт 15 пасажирів, які оцінять рівень розкоші. Початок продажу цього суперчовна розпочнеться в другій половині 2019 року.

Про нові найепатажніші автомобілі – дивіться у програмі.

Теги: Авто24 Lexus
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
День космонавтики: Путівник Галактикою
сьогодні, 09:15 День космонавтики: Путівник Галактикою
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук