12:12
7 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:06, 6 грудня
      Вєсті.UA
      20:47, 6 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Lexus виїхав на зустрічну та влетів у таксі: загинули таксист і його пасажир – фото 18+

      876 Читать новость на русском
      Внаслідок ДТП у Миколаєві загинули таксист і його пасажир / фото: Нацполіція

      У ніч проти 7 грудня у Миколаєві трапилася кривава ДТП, у якій загинули двоє людей. Водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з таксі Daewoo Lanos.

      Загиблими в аварії були 36-річний водій таксі та його пасажир, повідомляє поліція Миколаївської області.

      До слова: На Київщині Porsche влетіло у маршрутку: двоє пасажирів загинули – фото

      21-річний водій "лексуса" та його пасажирка відбулися численними травмами. Їх доставили до лікарні.

      Правоохоронці вже відкрили справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Зараз вирішується питання щодо затримання водія Lexus. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами.

      Наслідки смертельної ДТП у Миколаєві: дивіться фото

      Смерть Альбера Камю і КДБ: з'явились нові обставини загибелі знаменитого француза
      сьогодні
      2829
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Постраждалі Новини Миколаєва Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Чому питання повернення Криму потрібно вирішувати негайно
      Артем Овдієнко 38
      сьогодні , 10:23 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 1051
      сьогодні , 09:02 Головні новини 6 грудня: 5 загиблих у пожежі в Одесі, заяви Зеленського про "Нормандію"
      Наталія Пристанська 1560
      сьогодні , 09:00 Світові метрополії, які збідніли та втратили своє значення. Частина перша
      Борис Немировський 585
      сьогодні , 08:00 Ентоні Джошуа – Енді Руїс: анонс найочікуванішого реваншу року
      Михайло Гема 1047
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук