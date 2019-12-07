Lexus виїхав на зустрічну та влетів у таксі: загинули таксист і його пасажир – фото 18+
У ніч проти 7 грудня у Миколаєві трапилася кривава ДТП, у якій загинули двоє людей. Водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з таксі Daewoo Lanos.
Загиблими в аварії були 36-річний водій таксі та його пасажир, повідомляє поліція Миколаївської області.
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21-річний водій "лексуса" та його пасажирка відбулися численними травмами. Їх доставили до лікарні.
Правоохоронці вже відкрили справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Зараз вирішується питання щодо затримання водія Lexus. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами.
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