Lexus виїхав на зустрічну та влетів у таксі: загинули таксист і його пасажир – фото 18+

Внаслідок ДТП у Миколаєві загинули таксист і його пасажир / фото: Нацполіція

У ніч проти 7 грудня у Миколаєві трапилася кривава ДТП, у якій загинули двоє людей. Водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з таксі Daewoo Lanos.