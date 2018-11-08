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      "Лейкерс" без Михайлюка здолали "Міннесоту", 9 очків Леня не допомогли "Атланті" перемогти

      15 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень зіграв у матчі регулярного чемпіонату з "Нью-Йорком".

      Лень провів на майданчику 16 хвилин, за які заробив 9 очок і зробив 5 підбирань.

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      Правда, його "Атланта" програла "Нью-Йорку" 107:112. На даний момент "Атланта" займає 12-е місце в Східній конференції НБА.

      У свою чергу, "Лос-Анджелес Лейкерс" на своєму паркеті вдалося обіграти "Міннесоту" 114:110, однак каліфорнійська команда діяла без українця Святослава Михайлюка.

      Зазначимо, що "Озерні" поки слабо проводять сезон, займаючи в західній конференції 11-е місце.

      "Атланта" – "Нью-Йорк" 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)

      "Лейкерс" – "Міннесота" 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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