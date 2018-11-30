"Лейкерс" без українця Михайлюка переміг "Індіану": відео
Українець Святослав Михайлюк не взяв участі в черговому матчі "Лейкерс". Втім, команда здобула впевнену перемогу над "Ютою" – 104:96.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Леброн Джеймс, на рахунку якого 38 очок, 9 підбирань і 7 передач.
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Зазначимо, що у грі з "Індіаною" у "Лейкерс" було 24 спроби на триочкові, з яких лише 7 – вдалі.
Відеоогляд матчу Лейкерс – Індіана
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Джерело: 24 Канал
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