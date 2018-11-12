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      "Лейкерс" Михайлюка мінімально переміг "Атланту" Леня: відеоогляд матчу

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      "Лейкерс" переміг "Атланту"
      "Лейкерс" переміг "Атланту" / nba.com

      В рамках регулярного чемпіонату НБА відбувся матч, у якому зійшлися "Лейкерс" Святослава Михайлюка та "Атланта" Олексія Леня. Мінімальну перемогу в цьому протистоянні здобув саме "Лейкерс" – 107:106.

      Олексій Лень оформив дабл-дабл в матчі проти команди Святослава Михайлюка. Українець провів на паркеті 26:50 хвилин, за які записав в свій актив 17 очок, зробив 11 підборів, 1 ассист, 1 перехоплення, 4 втрати і 5 разів сфолив. Лень реалізував 8 з 16 кидків з гри, в тому числі 1 з 4 триочкових.

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      Зазначимо, що Святослав Михайлюк так і не зіграв жодної хвилини у цьому матчі.

      Переможний данк у цьому протистоянні забив Леброн Джеймс. В останній атаці центровий "Лейкерс" Тайсон Чендлер заблокував кидок Трея Янга, який міг принести перемогу "Хоукс".

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Атланта

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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