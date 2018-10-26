"Лейкерс" Михайлюка перемогли "Денвер", українець відзначився ефектними кидками: відео матчу

"Лос-Анджелес Лейкерс", за який виступає українець Святослав Михайлюк, приймали на власному майданчику "Денвер". Гра виявилася доволі напруженою, а український баскетболіст отримав ігровий час.

Михайлюк не потрапив до стартової п’ятірки «Лейкерс», але у грі провів понад 12 хвилин. За цей час він відзначився 4 набраними очками. При цьому два його влучні кидки виявилися доволі ефектні (2:06 та 3:13 хвилина у огляді). Також він віддав одну результативну передачу на МакГі.

Відео результативної передачі Михайлюка

Читайте також: Новачок Суперліги "Запоріжжя" переміг "Хімік" і очолив турнірну таблицю

При цьому результативність Михайлюка виявилася доволі низькою і він отримав -2.

Сама гра виявилася доволі напруженою. Команди почергово виходили вперед, а максимальний відрив, в який пішла одна з команд склав +8. Це вже сталося у четвертій чверті, і таку перевагу над суперниками мав «Денвер». Але не зумів втримати.

Варто відзначити, що у цьому матчі ЛеБрон Джеймс оформив тріпл-дабл – він набрав 28 очок, зробив 11 передач та здійснив 11 підбирань.

Лейкерс – Денвер 121:114 (22:26, 36:31, 29:32, 34:25)

Відеоогляд матчу Лейкерс – Денвер