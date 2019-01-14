"Лейкерс" Михайлюка поступилися "Клівленду", Лень набрав 12 очок, але "Атланта" програла: відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень та захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк в чергове взяли участь в матчах своїх команд в рамках регулярного чемпіонату НБА. Команди українських баскетболістів програли.

Атланта – Мілуокі 114:133 (32:35, 23:29 29:31, 30:38)

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Із середини першої чверті "Мілуокі" захопили ініціативу й вийшли вперед у рахунку. До кінця поєдинку "Атланті" українця Леня жодного разу не вдалося зрівняти рахунок. Гості виграли усі чверті й розгромили "Атланту" на її ж паркеті. Найбільше очок у матчі набрав форвард "Мілуокі" Янніс Адетокунбо.

Український центровий Олексій Лень провів на паркеті 17 хвилин. За цей час він зумів набрати 12 очок і зробити 8 підбирань. Лень закинув 5 з 8 двоочкових.

Лейкерс – Клівленд 95:101 (24:32, 22:19, 19:24, 30:26)

У протистоянні східної та західної конференції перемогу вдалося здобути саме "Клівленду", які є найгіршою командою на сході. "Кавальєрс" впевнено виграли в першій чверті й вже не дозволили господарям паркету відновити паритет. Хоча баскетболісти з Лос-Анджелеса й виграли другу та останню 12-хвилинку, їм все одно не вдалося наздогнати гостей.

Український захисник "Лейкерс" Святослав Михайлюк у цій грі зіграв 5 хвилин. За відведений час він набрав 3 очки, зробив 1 результативну передачу й здійснив 1 підбирання.

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