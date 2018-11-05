"Лейкерс" Михайлюка зазнав чергової поразки в НБА: відео

"Лос-Анджелес Лейкерс" українця Святослава Михайлюка програв черговий матч в НБА. Цього разу "озеряни" на власному майданчику поступилися "Торонто".

Господарі цілковито провалили першу чверть, коли за першу 12—хвилину вони програвали з різницею у 31 очко. "Торонто" вдалося зробити ривок 2:26. Тож до кінця матчу "Лейкерс" лише те й робили, що намагалися скоротити відставання. Але гості тримали їх на безпечній відстані у 20 очок. Тож найменша різниця у рахунку була зафіксована наприкінці гри, коли "Репторс" були попереду лише на 10 очок.

Лейкерс – Торонто 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

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Михайлюк у цьому матчі отримав понад 9 хвилин. Однак за цей час відзначився лише 2 набраними очками та 3 передачами. Його результативність склала 7. Краще за українця у цьому матчі зіграв лише Харт з результативністю 11.

Варто відзначити, що у "Торонто" троє гравців набрали дабл-дабл. Це Ібака, який до 34 очок додав 10 підбирань (варто зазначити, що він лише двічі не влучив у грі – 15 з 17 з гри та 3 з 3 штрафних). А також Лаурі, який набрав 21 очко та віддав 15 передач та Сіакам – 16 очок та 13 підборів.

Варто зазначити, що "Лейкерс" поки поза зоною плей-оф у Західній конференції, у той час як "Торонто" очолює Схід.

Відео моментів матчу Лейкерс – Торонто