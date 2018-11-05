11:02
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      "Лейкерс" Михайлюка зазнав чергової поразки в НБА: відео

      130 Читать новость на русском
      "Лейкерс" поступилися "Торонто"
      "Лейкерс" поступилися "Торонто" / twitter LA Lakers

      "Лос-Анджелес Лейкерс" українця Святослава Михайлюка програв черговий матч в НБА. Цього разу "озеряни" на власному майданчику поступилися "Торонто".

      Господарі цілковито провалили першу чверть, коли за першу 12—хвилину вони програвали з різницею у 31 очко. "Торонто" вдалося зробити ривок 2:26. Тож до кінця матчу "Лейкерс" лише те й робили, що намагалися скоротити відставання. Але гості тримали їх на безпечній відстані у 20 очок. Тож найменша різниця у рахунку була зафіксована наприкінці гри, коли "Репторс" були попереду лише на 10 очок.

      Лейкерс – Торонто 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

      Читайте також: Форвард "Черкаських Мавп" ввійшов у збірну туру Кубка Європи ФІБА

      Михайлюк у цьому матчі отримав понад 9 хвилин. Однак за цей час відзначився лише 2 набраними очками та 3 передачами. Його результативність склала 7. Краще за українця у цьому матчі зіграв лише Харт з результативністю 11.

      Варто відзначити, що у "Торонто" троє гравців набрали дабл-дабл. Це Ібака, який до 34 очок додав 10 підбирань (варто зазначити, що він лише двічі не влучив у грі – 15 з 17 з гри та 3 з 3 штрафних). А також Лаурі, який набрав 21 очко та віддав 15 передач та Сіакам – 16 очок та 13 підборів.

      Варто зазначити, що "Лейкерс" поки поза зоною плей-оф у Західній конференції, у той час як "Торонто" очолює Схід.

      Відео моментів матчу Лейкерс – Торонто

       

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк NBA
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто постарався закрити справу судді Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сьогодні , 11:00 Хто постарався закрити справу судді Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      сьогодні , 08:40 Госрастраты во время войны: Порошенко и ненужный беспилотник
      Юрий Касьянов
      "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ
      сьогодні , 08:28 "Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ
      Ігор Саджениця
      Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      4 листопада , 22:00 Хто обікрав ЦУМ в Донецьку, Росію треба знищити, Синод на трьох: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Українка Марина Бех виборола срібну нагороду на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики
       11 серпня , 22:30
      Феноменальний Погба лякає Україну. "Ювентус" - "Наполі" - 3:0. ВІДЕО
       10 листопада 2013 , 23:46
      Моурінью: Приємно грати проти друга Ван Гаала на чолі "МЮ"
       21 липня 2014 , 09:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук