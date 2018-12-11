"Лейкерс" мінімально здолав "Маямі", Михайлюк набрав 3 очки: відео

Український форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату з "Маямі" (108:105).

"Лейкерс" – "Маямі" 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)

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Головним сюжетом дня стала остання зустріч в регулярних чемпіонатах ЛеБрона Джеймса з легендою "Маямі" Дуейном Вейдом. Символічно, що в завершальній атаці матчу колишні одноклубники "Хіт" виявилися один навпроти одного – при триочковій перевазі "Лейкерс" Джеймс не дозволив Вейду реалізувати рятівний кидок з-за дуги, потім після підбору в нападі у "Маямі" з'явився ще один шанс перевести гру в овертайм, але Джастіс Вінслоу також був неточним.

Святослав Михайлюк після оновлення особистого рекорду в матчі з "Мемфісом" в поєдинку з "Маямі" зробив крок назад. За 12 хвилин українець набрав 3 очки (1 з 4 з гри), зробив 2 перехоплення і завершив матч з гіршим в команді показником корисності "-18".

"Лейкерс" займає п'яте місце в Західній конференції. У "Маямі" дев'ята позиція на Сході.

Відео огляд матчу Лейкерс – Маямі

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