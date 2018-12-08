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      "Лейкерс" перервав переможну серію, Михайлюк набрав 6 очок: відео

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      "Лейкерс" поступився "Сан-Антоніо"
      "Лейкерс" поступився "Сан-Антоніо" / twitter.com/lakers

      Український баскетболіст "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі проти "Сан-Антоніо".

      "Сан-Антоніо" – "Лейкерс" 133:120 (32:36, 36:36, 21:27 44:21)

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      "Лейкерс" на виїзді поступився "Сан-Антоніо" – 120:133. Визначальною стала заключна чверть, в якій "озерники" програли з рахунком 21:44. Гості зазнали поразки вперше за п'ять зустрічей.

      За 11 хвилин, проведених на паркеті українець Михайлюк набрав 6 очок, зробив 1 підбирання, реалізувати 2 з 3 триочкових і допустив 1 фол.

      Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник переможців Демар Дерозан, який набрав 36 очок. У складі "Лейкерс" дабл-даблом відзначилися Леброн Джеймс (35 балів і 11 результативних передач), Лонзо Болл (13 очок і 11 результативних передач) і Джавейл Макгі (по 12 балів і підборів).

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      Це 10 поразка "Лейкерс" в сезоні. Команда Михайлюка посідає 6 місце в Західній конференції.

      Відеоогляд матчу Сан-Антоніо – Лейкерс

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
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