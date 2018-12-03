"Лейкерс" розгромив "Фінікс": Михайлюк зіграв 7 хвилин

Український атакувальний захисник баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь в черговому поєдинку своєї команди проти в рамках регулярного чемпіонату НБА.

"Лейкерс" розгромили "Фінікс" (120:96), а український баскетболіст провів на паркеті 7:04 хвилин. За цей час він не зміг набрати жодного очка, а зумів відзначитися лише 1 ассистом. Також Михайлюк не реалізував один триочковий кидок.

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Зазначимо, що "озерні" з тріском провалили стартові шість хвилин матчу, відпустивши гостей на 17 очок. Втім, вже в другій чверті ЛеБрон Джеймс і компанія поставили аутсайдера Заходу на місце, закривши першу половину ривком 21:6.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Фінікс Санс" 120:96 (21:31, 40:15, 34:28, 25:22)

Відеоогляд матчу Лейкерс – Фінікс

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