"Лейкерс" українця Михайлюка перервали безвиграшну серію в НБА: відео

"Лейкерс", за який виступає українець Святослав Михайлюк, перервали безвиграшну серію в рамках регулярного чемпіонату НБА у матчі проти "Фініксу".

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Фінікс Санз" 116:102 (31:27, 34:26, 25:28, 26:21)

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На жаль, для самого Михайлюка матч вийшов провальним. За 16 хвилин ігрового часу він не набрав жодного очка, промазав всі п'ять кидків з гри, включаючи три триочкових. Всі його досягнення обмежилися однією передачею і одним перехопленням.

Найрезультативнішими у складі "Лейкерс" стали Івіца Зубац (24 очка + 16 підбирань) і Кентавіус Колдуелл-Поуп (24 очка).

Після цього матчу "Лос-Анджелес" посідає 9 місце в Західній конференції. Команда відстає від зони плей-офф на дві перемоги.

Відеоогляд матчу Лейкерс – Фінікс

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