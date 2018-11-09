"Лейкерс" українця Михайлюка представив нову форму, присвячену президенту клуба: фото

"Лейкерс", за який грає українець Святослав Михайлюк, представили нову форму City Edition, присвячену колишній зірці команди, а нині президента клубу Меджику Джонсону.

Джонсон провів у складі "Лейкерс" 13 сезонів (1979 - 1991 року, 1996). Він 5 раз став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації, виграв 3 титулу MVP сезону і фінальної серії плей-оф, а також взяв участь в 12 Матчах зірок.

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Showcasing elements of @MagicJohnson’s life on-and-off court, from the scoop neck to the pinstripes pic.twitter.com/i9adbtc2zJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що "Лос-Анджелес" займає 10-е місце в турнірній таблиці Західної конференції. У 11 матчах регулярного чемпіонату каліфорнійська команда здобула 5 перемог.

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