"Лейкерс" українця Михайлюка представив нову форму, присвячену президенту клуба: фото
"Лейкерс", за який грає українець Святослав Михайлюк, представили нову форму City Edition, присвячену колишній зірці команди, а нині президента клубу Меджику Джонсону.
Джонсон провів у складі "Лейкерс" 13 сезонів (1979 - 1991 року, 1996). Він 5 раз став чемпіоном Національної баскетбольної асоціації, виграв 3 титулу MVP сезону і фінальної серії плей-оф, а також взяв участь в 12 Матчах зірок.
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Нагадаємо, що "Лос-Анджелес" займає 10-е місце в турнірній таблиці Західної конференції. У 11 матчах регулярного чемпіонату каліфорнійська команда здобула 5 перемог.
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Джерело: 24 Канал
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