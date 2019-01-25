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      "Лейкерс" українця Михайлюка вкотре поступилися у матчі НБА: відео

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      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

      Український форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Міннесоти" (105:120).

      "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Міннесота Тімбервулвз" 105:120 (29:28, 32:30, 21:26 23:36)

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      "Лейкерс" без Леброна Джеймса, Лонза Болла і Тайсона Чендлера провалили другу половину домашнього матчу проти "Міннесоти" і продовжили свою серію поразок до трьох матчів.

      За 7 хвилин ігрового часу Михайлюк встиг набрати шість очок, реалізувавши два триочкових кидки з чотирьох.

      "Лейкерс" займає 9 місце в турнірній таблиці Західної конференції НБА. Наступний матч Михайлюк та партнери проведуть у понеділок, 28 січня, проти "Фінікс Санс".

      Відеоогляд матчу Лейкерс – Міннесота

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      Теги: Баскетбол Святослав Михайлюк Спорт
      Джерело: 24 Канал
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