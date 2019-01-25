"Лейкерс" українця Михайлюка вкотре поступилися у матчі НБА: відео

Український форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Міннесоти" (105:120).

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Міннесота Тімбервулвз" 105:120 (29:28, 32:30, 21:26 23:36)

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"Лейкерс" без Леброна Джеймса, Лонза Болла і Тайсона Чендлера провалили другу половину домашнього матчу проти "Міннесоти" і продовжили свою серію поразок до трьох матчів.

За 7 хвилин ігрового часу Михайлюк встиг набрати шість очок, реалізувавши два триочкових кидки з чотирьох.

"Лейкерс" займає 9 місце в турнірній таблиці Західної конференції НБА. Наступний матч Михайлюк та партнери проведуть у понеділок, 28 січня, проти "Фінікс Санс".

Відеоогляд матчу Лейкерс – Міннесота

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