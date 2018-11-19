"Лейкерс" з Михайлюком у складі перемогли "Маямі": відео

"Лос-Анджелес Лейкерс" зіграли черговий матч регулярного чемпіонату НБА. Цього разу на виїзді "озеряни" протистояли "Маямі".

"Маямі" невдало розпочали матч, проґавивши на старті ривок суперника 0:4. Згодом вони зрівняли рахунок 13:13, після чого "Лейкерс" вдалося у черговий раз піти у відрив, набравши 13 очок, на противагу до 2 очок господарів.

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Загалом протягом усього матчу "Маямі" жодного разу не був попереду. З кожною чвертю "Лейкерс" лише збільшували свою перевагу. У другій чверті вона досягала +18 очок, незадовго до кінця третьої чверті різниця у рахунку складала 21 очко. У заключній чверті різниця скоротилася до +8, але фінальний штурм залишився за "Лейкерс", які перемогли з різницею у +16 – 97:113.

Маямі – Лейкерс 97:113 (21:34, 31:33, 24:25, 21:21)

ЛеБрон Джеймс набрав 51 очок у матчі і зробив 11 підбирань. Але не він став найкориснішим гравцем матчу. Джош Харт випередив партнера, отримавши показник у +22.

Щодо Святослава Михайлюка, то він отримав доволі мало часу – лише трохи більше трьох хвилин. Цього виявилося недостатньо для того, щоб набрати хоч якісь очки – жодного кидка, підбирання чи передачі. А його ефективність склала +1.