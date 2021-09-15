Інформацію про виявлення тіла підтвердили в коментарі журналістам 24 каналу в поліції Дніпра. Про цей інцидент повідомили на гарячу лінію "102" приблизно о 10 годині вечора.

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Причину смерті встановлюють

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Проте у справі є примітка "природна смерть". Наразі тіло вже направили на судово-медичну експертизу. Це допоможе слідчим зрозуміти, яка була причина смерті.

"Днепр час" пише, Слідів насильницької смерті на тілі не було. На камерах відеоспостереження видно, що дівчина зайшла в під'їзд сама. Вона сильно похитувалась і почала йти сходами. Потім зупинилася на сходовій клітці між поверхами та пішла за сміттєпровід, де її згодом виявили.

Померла була студенткою Університету митної справи та фінансів. Вона туди нещодавно вступила та, відповідно, вчилася на 1 курсі.

Інша дівчина, яку знайшли мертвою

4 серпня повідомили, що на В'ялівському водосховищі на Харківщині знайшли тіло Вікторії Лукашової. Вона зникла за 2 тижні до цього та її пошуки практично не зупинялися.

Зникнення помітили, коли дівчина відпочивала на водосховищі. Вона пірнула під воду та не винирнула