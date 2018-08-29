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LG представила смартфон G7 One з флагманськими характеристиками

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LG представила смартфон LG G7 One
LG представила смартфон LG G7 One / gizmochina.com

Компанія LG представила свій перший смартфон LG G7 One, що працює на Android One. Також було анонсовано телефон LG G7 Fit, що керується прошивкою LG UX.

Про це пише gizmochina.com.

Отож LG G7 One отримав деякі функції флагманів. Він має 6,1-дюймовий екран з роздільною здатністю QHD +, вирізом вгорі екрану.

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Пристрій працює на флагманському процесорі Snapdragon 835 (він є попередником топового Snapdragon 845) та 4 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Основна камера має модуль на 16 Мп основну камеру з діафрагмою f / 1.6, роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп, а діафрагма – f / 1.9. Сканер відбитків пальців розміщений під основною камерою.

Новинка живиться від акумулятора ємністю 3000 мАг та має підтримку швидкої зарядки Quick Charge 3.0.

LG G7 Fit та LG G7 One

LG G7 Fit дублює більшість характеристик  LG G7 One

LG G7 One оснащений аудіороз'ємом, Hi-Fi Quad DAC, DTS-X аудіо, гучномовцем Boombox, NFC, Bluetooth 5.0 і портом USB-C. Він має захист від води та пороху IP68.

Більшість характеристик LG G7 Fit повторюються. Щоправда він працює на чіпі Snapdragon 821. Новинка доступна у модифікаціях з 4/32 ГБ і 4/64 ГБ. Також G7 Fit отримав модуль Bluetooth 4.2 та NFC.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: 24 Канал
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