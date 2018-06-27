LG V40 здивує рекордною кількістю камер

Інсайдери опублікували інформацію, що майбутній флагман від компанії LG під назвою V40 здивує користувачів рекордною кількістю фотомодулів.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також: Нова бюджетна серія смартфонів Huawei Y: абсолютний захист за приємну ціну

Згідно з наявною інформацією, LG V40 обзаведеться потрійною основною камерою і подвійною фронтальною. Таким чином, загальна кількість сенсорів зросте до п'яти. Подвійна фронтальна камера, як повідомляється, буде використовуватися для побудови тривимірної моделі особи користувача і безпомилкового розблокування смартфона за допомогою Face Unlock.

Варто зазначити, що виробники вже випускали апарати з подвійними фронтальними і потрійними основними сенсорами, проте в одному апараті обидва рішення одночасно втілять вперше. Таким чином, LG V40 стане чинним рекордсменом за кількістю камер.

Очікується, що зовні новинка буде схожа на модель LG G7 ThinQ, а значить, варто очікувати екран з вирізом. За продуктивність флагмана буде відповідати процесор Qualcomm Snapdragon 845, а за музичну складову – фірмовий аудіотракт Quad DAC. Смартфон отримає окрему кнопку для активації Google Assistant і сканер відбитків пальців на задній панелі.

Презентація новинки очікується ближче до кінця літа, а продажі повинні початися вже восени.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно