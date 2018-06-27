14:30
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 21°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

LG V40 здивує рекордною кількістю камер

399 Читать новость на русском
Попередня модель флагманського смартфону – LG V30
Попередня модель флагманського смартфону – LG V30 / the verge

Інсайдери опублікували інформацію, що майбутній флагман від компанії LG під назвою V40 здивує користувачів рекордною кількістю фотомодулів.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також: Нова бюджетна серія смартфонів Huawei Y: абсолютний захист за приємну ціну

Згідно з наявною інформацією, LG V40 обзаведеться потрійною основною камерою і подвійною фронтальною. Таким чином, загальна кількість сенсорів зросте до п'яти. Подвійна фронтальна камера, як повідомляється, буде використовуватися для побудови тривимірної моделі особи користувача і безпомилкового розблокування смартфона за допомогою Face Unlock.

Варто зазначити, що виробники вже випускали апарати з подвійними фронтальними і потрійними основними сенсорами, проте в одному апараті обидва рішення одночасно втілять вперше. Таким чином, LG V40 стане чинним рекордсменом за кількістю камер.

Очікується, що зовні новинка буде схожа на модель LG G7 ThinQ, а значить, варто очікувати екран з вирізом. За продуктивність флагмана буде відповідати процесор Qualcomm Snapdragon 845, а за музичну складову – фірмовий аудіотракт Quad DAC. Смартфон отримає окрему кнопку для активації Google Assistant і сканер відбитків пальців на задній панелі.

Презентація новинки очікується ближче до кінця літа, а продажі повинні початися вже восени.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно LG
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
сьогодні, 14:00 День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
109
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сьогодні, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 327
Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
сьогодні, 12:00 Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
Юрій Бутусов 2038
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
сьогодні, 11:00 Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Денис Бігус 422
Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
сьогодні, 11:00 Карта "русского языка": какой из страхов Кремля осуществился на Донбассе
Павло Казарін 1269
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук