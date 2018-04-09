LG запатентувала смартфон з двома екранами, що складається: фото

Компанія LG запатентувала смартфон з двома екрани, що складається. Він вирізняється цікавою конструкцією та мультимедійною спрямованістю.

Про це пише itc.ua.

Прилад має назву "мобільний термінал" і виглядає як телефон-розкладушка. Правда, на обох частинах пристрою розміщений екран, а також батарея, камера та аудіовихід.

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На цей телефон можна встановити режим "мультимедійний тент", тоді екрани можна розвернути у бік двох різних людей і кожен може підключити свої наушники. Тобто двоє користувачів можуть користуватися одним пристроєм.

Також у головному дисплейному модулі встановлений сканер відбитків, прихований під матрицею.

До речі, телефон можна розгорнути у єдину площину та отримати вже планшет.

Смартфоном може користуватись 2 людей одночасно