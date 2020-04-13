ЛГБТ-організація подала до суду на Філарета: він назвав гомосексуалізм причиною COVID-19

Громадська ЛГБТ-організація "Інсайт" подала позов до суду проти патріарха Православної церкви України Філарета. Раніше він заявив, що причиною пандемії коронавірусу у світі стали одностатеві шлюби.

Відтак, організація вимагає від Філарета вибачень і спростування його слів. Про це мовиться у дописі на її фейсбук-сторінці.

Раніше Філарет заявив, що гомосексуалізм став причиною коронавірусу: відео

Вимоги у нас дуже прості – визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її. Моральна шкода нами не заявлялася, бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТКІ-спільноти, це не питання грошей, це питання честі й гідності,

– мовиться у повідомленні.

В організації також висловили сподівання, що карантин не завадить суду вчасно отримати позов та прийняти рішення про можливість відкриття провадження.

Як саме Філарет пов’язав одностатеві шлюби та COVID-19? Він сказав, що "епідемія – це покарання Боже за гріхи людей". За його словами, причина коронавірусу – це гріховність. "Відкрито добро не захищають, а захищають зло і розповсюджують його. Я маю насамперед на увазі одностатеві шлюби", – уточнив в одному з інтерв’ю патріарх Філарет.