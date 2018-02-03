ЛГБТ в Криму немає: як російська влада бореться з секс-меншинами

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Криму зникли всі організації, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою. Заклади для секс-меншин або припинили свою роботу, або переформатували бізнес. Почастішали випадки так званого "полювання на геїв". Проте підконтрольна Кремлю кримська влада рапортує, що жодної дискримінації немає, є лише боротьба за "здорову націю".

Також у випуску: Як "друзі Путіна" будують у Криму найдорожчу дорогу століття. Які труднощі виникають у кримчан при перетині адмінкордону з материковою Україною. Злочинний призов: чи хочуть кримчати одягати російську військову форму. Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".