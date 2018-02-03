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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЛГБТ в Криму немає: як російська влада бореться з секс-меншинами

Крим.Реалії 17:57, сьогодні 28 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Криму зникли всі організації, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою. Заклади для секс-меншин або припинили свою роботу, або переформатували бізнес. Почастішали випадки так званого "полювання на геїв". Проте підконтрольна Кремлю кримська влада рапортує, що жодної дискримінації немає, є лише боротьба за "здорову націю".

Також у випуску:

Як "друзі Путіна" будують у Криму найдорожчу дорогу століття.

Які труднощі виникають у кримчан при перетині адмінкордону з материковою Україною.

Злочинний призов: чи хочуть кримчати одягати російську військову форму.

Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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