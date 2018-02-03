ЛГБТ в Криму немає: як російська влада бореться з секс-меншинами
Крим.Реалії 17:57, сьогодні 28 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – у Криму зникли всі організації, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою. Заклади для секс-меншин або припинили свою роботу, або переформатували бізнес. Почастішали випадки так званого "полювання на геїв". Проте підконтрольна Кремлю кримська влада рапортує, що жодної дискримінації немає, є лише боротьба за "здорову націю".
Також у випуску:
Як "друзі Путіна" будують у Криму найдорожчу дорогу століття.
Які труднощі виникають у кримчан при перетині адмінкордону з материковою Україною.
Злочинний призов: чи хочуть кримчати одягати російську військову форму.
Катерина Некреча, журналістка "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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