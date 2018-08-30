Ліам Хемсворт розіграв Майлі Сайрус в машині: кумедне відео

Актор Ліам Хемсворт вирішив пожартувати зі своєї дівчини, співачки Майлі Сайрус.

Ліам Хемсворт вирішив показати шанувальникам коротке відео, тому опублікував його на своїй сторінці в Instagram.

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Усе почалося досить невинно: зіркова пара їде в машині. Ліам знімає відео, як він сидить за кермом у дивній масці. Потім він раптово гальмує і голосно кричить, лякаючи дівчину.

Майлі смикнулася, що ледь не ушкодила шию та емоційно відреагувала на витівку бойфренда.

"Щоразу ведеться", – жартома прокоментував Ліам.

Дивіться відео з Майлі Сайрус та Лімом Хемсвортом:

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth) 28 Сер 2018 р. о 2:47 PDT

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth) 28 Сер 2018 р. о 8:17 PDT

Нагадаємо, напередодні Майлі Сайрус та Лім Хемсворт скасували весілля. Як наголошували інсайдери, причиною стала розбіжність інтересів.