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      Лічених секунд вистачило, щоб дитина загинула: 6-річний хлопчик потонув у басейні на Одещині

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      У Кілійському районі Одещини у басейні потонув 6-річний хлопчик
      У Кілійському районі Одещини у басейні потонув 6-річний хлопчик / Фото з відкритих джерел

      У Кілійському районі Одеської області сталася справжня трагедія. Тут у басейні потонув шестирічний хлопчик. Поряд із ним увесь цей час перебували дорослі.

      Як повідомив голова Кілійської обєднаної територіальної громади Павло Бойченко, інцидент стався у селі Шевченкове.

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      "Попри те, що дорослі перебували практично поруч з дитиною весь час, момент падіння в басейн залишився непоміченим, лічених секунд вистачило, щоб дитина загинула", – зауважив чиновник.

      За його словами, сім’я дитини є благополучною. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

      Також Павло Бойченко висловив співчуття рідним і близьким хлопчика.

       Це вже не перший випадок в Україні, коли діти гинуть у басейнах. Зокрема, торік улітку на Харківщині захлинулися дві малолітні сестри. Сталося це тоді, коли батько на деякий час їх покинув.

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      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Жертви Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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