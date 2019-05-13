Лічених секунд вистачило, щоб дитина загинула: 6-річний хлопчик потонув у басейні на Одещині

У Кілійському районі Одеської області сталася справжня трагедія. Тут у басейні потонув шестирічний хлопчик. Поряд із ним увесь цей час перебували дорослі.

Як повідомив голова Кілійської обєднаної територіальної громади Павло Бойченко, інцидент стався у селі Шевченкове.

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"Попри те, що дорослі перебували практично поруч з дитиною весь час, момент падіння в басейн залишився непоміченим, лічених секунд вистачило, щоб дитина загинула", – зауважив чиновник.

За його словами, сім’я дитини є благополучною. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Також Павло Бойченко висловив співчуття рідним і близьким хлопчика.

Це вже не перший випадок в Україні, коли діти гинуть у басейнах. Зокрема, торік улітку на Харківщині захлинулися дві малолітні сестри. Сталося це тоді, коли батько на деякий час їх покинув.