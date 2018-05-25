Лічильник газу за ціною виробника вигідніше купувати онлайн

Компанія "САМГАЗ", провідний український виробник обладнання для вимірювання та обліку газу, запустила свій перший Інтернет-магазин з продажу лічильників газу.

Інтернет-магазин відкритий за адресою. Тепер можна купити лічильники для обліку природного газу "САМГАЗ" за ціною виробника онлайн. Замовлення товарів в Інтернет-магазині "САМГАЗ" доступно жителям всієї України. Доставка здійснюється протягом 2-3 днів кур'єрською поштою.

Продукцію, представлену в Інтернет-магазині, можна також самостійно забрати зі складу компанії в місті Рівне. Оплатити покупку можна банківською картою або банківським переказом. Для юридичних осіб доступна безготівкова оплата. В асортименті лічильники газу українського виробництва таких типів: G 1,6, G 2,5, G4 і G6.

Більшість споживачів не мають уявлення, скільки газу використовують. Його установка дозволяє економити гроші та оплачувати тільки реально спожитий газ. У разі, коли в оселі не встановлено лічильник газу, плата стягується за тарифом за кожного члена сім'ї, прописаного на житлоплощі. Оплата за газ за тарифом без лічильника стягується щомісяця незалежно від того, чи використовується весь обсяг газу чи ні. При установці лічильника газу, оплата береться тільки за використаний газ. Досвід споживачів газу, які використовують лічильники, показав, що щомісячні платежі за газ після встановлення лічильника скорочуються на 30-50%.

Компанія "САМГАЗ", є провідним українським виробником обладнання для вимірювання та обліку газу. Основна продукція компанії - побутові та промислові лічильники газу торгової марки "САМГАЗ". За роки роботи "САМГАЗ" виготовлено, встановлено та успішно експлуатується близько 3,5 мільйони лічильників газу. Завод компанії знаходиться в м. Рівне. Підприємство входить до числа найбільших платників податків в Україні.