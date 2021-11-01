Саме від суддів залежить, чи покарають винних у смертельній ДТП, чи посадять за ґрати чиновника, який гроші з місцевого бюджету взяв, а обіцяної дороги не збудував. Чи сяде той, хто тисне на ваш бізнес і вимагає хабар, прикриваючись тим, що захистить вас від таких, як він.

До теми Служителі Феміди здались: в Україні розпочинається судова реформа

А ще судова реформа – це про наш з вами достаток, бо якщо реформа не відбудеться, то, як сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, родина кожного з нас багатшою не стане.

"Останні 5 років інвесторів запитують, що треба для того, щоби потік інвестицій від вас був збільшений? 5 років ключовою проблемою є не війна. Корумпованість судів, не дозволяє зберегти право власності. Ти можеш збудувати дуже класний завод в України, а в тебе прийдуть і через суди його заберуть", – зазначив Шабунін.

Нечесні судді програють

Не знаю, чи то ми, нарешті, тих суддів у глухий кут загнали, чи то вони ходи наперед не придумали. Здається, що рахунок на табло таки 1 – 0 на нашу користь.

"Судова система, на щастя, більше не має важелів впливу, аби блокувати очищення Вищої ради правосуддя", – сказала експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

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Не минуло, як то кажуть, і пів року, як Рада суддів таки делегувала своїх представників до Етичної ради. Їй належить тепер перезавантажити Вищу раду правосуддя, а тій – всю судову систему очистивши її від зайців, вовків, царевичів і решти зашкварених служителів Феміди.

Звільнити їх, крім цієї самої ВРП, не може більше ніхто – ні президент, ні парламент. На другому етапі до неї приєднають Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка фільтруватиме чинні кадри. Я б аж так далеко поки не заглядала, бо нам і тут є про що поговорити.

Закон має запобіжники

Не впевнена що ви пам'ятаєте, тому нагадаю, що згідно з ухваленим президентом законом, Етична рада матиме 6 представників. Трьох делегує Рада суддів, трьох міжнародні експерти.

Якщо останні зі своїми кадрами визначилися першими, то перші змусили нас неабияк понервувати, бо визначитися зі своїми кандидатами вони не могли кілька місяців. Дуже важкий вибір. Тепер, як кажуть експерти, цей останній запобіжник зняли.

У нас немає більше чого побоюватися від судової системи, хоча і залишився останній формальний крок. Це затвердження Етичної ради. Втім якщо цього навіть не станеться, то в законі для цього випадку є запобіжник,

– зазначила Чижик.

"Закон вважає, що в такому разі Етична рада буде вважатися затвердженою в складі перших трьох експертів, які запропонували міжнародники й перших трьох зі списку Ради суддів", – додала вона.

Кого обрала Рада суддів

Пам'ятаючи про наших зашкварених суддів, у законі наперед передбачили ще один запобіжник, що визначальний голос у цій Етичній Раді матимуть саме міжнародники.

Наші судді там просто будуть, бо гарантій, що туди відправлять найкращих у нас не було й досі немає, бо щонайменше 2 з 4 делегованих мають не зовсім однозначне минуле.

Рада суддів обрала суддю у відставці Водимира Сіверіна, суддю Київського апеляційного суду Юрія Трясуна та суддів Верховного Суду Льва Кишакевича і Тетяну Чумаченко. Та нас найбільше цікавлять перші 2 кандидатури.

Трясун – це суддя який перевівся до Києва з Криму й відзначився кількома свавільними рішеннями. Зокрема, він відпустив з-під варти беркутівця Белова, якого обвинувачують у вбивстві майданівців. Так само є багато питань і до колишнього судді з Харкова, Сіверіна. Крім його декларації та численних скандальних рішень, керівниця суду у якому він працював звинувачувала його у тиску на апарат суду з метою втручання в систему розподілу справ. Галина Чижик Експертка Центру протидії корупції

Так може вони й не найзашквареніші, але точно не найдоброчинніші, які мали б бути в Етичній раді, але маємо що маємо і змінити це ми вже ніяк не можемо. Стартує судова реформа, як і кожна реформа в Україні, з божою поміччю і з "какой-то матерью".

Які ризики залишаються

Навіть на цьому етапі певні ризики ще залишаються. За словами Чижик, найбільшим ризиком у нас є Конституційний Суд, який може визнати реформу Вищої ради правосуддя неконституційною.

"Два тижні тому Верховний Суд звернувся до КСУ з цим проханням. Стосовно міжнародних експертів і ухвалення рішень Етичною радою", – додала експертка.

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Утім і цю загрозу можна здолати, але потрібно, щоби Етична рада розпочала свою роботу ще вчора, бо навіть якщо не розібравшись, випадково КСУ скасує реформу, то рішень, які вже ухвалить Етична рада, сьогодні буде неможливо. Так ми підійшли до головного питання: скільки нам старих суддів ще терпіти.

Зеленському тут треба віддати належне. Останні 2 місяці показав свою готовність дотискати цю реформу. Якщо він її дотисне, то вона може бути реалізована до кінця першого терміну. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Вже за наступні 3 місяці вони можуть навести такий лад, що все блищатиме, бо щойно підуть перші звільнення, судді, які лишатимуться, зрозуміють, що система працює, а тому почнуть боятися, тож робитимуть все за законом. Сидіти, повірте, ніхто з них не хоче.

До речі, про те що наразі найкращий час для реформи вважають і міжнародні експерти. Однак? щоб ви не думали, що у нас лише зашкварні судді, продажні та не обізнані у праві та юриспруденції, то маю для вас один приклад.

Судді можуть і допомагати

Суддя з Одеси Олександр Гарський зобов'язав 2 юнаків, яких визнали винними у крадіжці магнітол з машин, прочитати твори Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона.

Інцидент стався ще 6 січня, поки вся країна святкувала. Хлопці 23 і 19 років пролізли на штрафмайданчик і хотіли вкрасти магнітоли. Навіть більше – вони вкрали, поклали їх в рюкзак, але коли тікали від охоронців, ті рюкзаки покидали.

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Пізніше вирішили повернутись, бо один з них, окрім магнітол, мав у тому рюкзаку документи. Відповідно, охорона майданчику їх помітила і затримала. Замість 3 років за ґратами, їм дали рік випробувального терміну, протягом якого хлопці мають перечитати:

"Пригоди Тома Соєра", Марк Твен;

"Пригоди Гекльберрі Фінна", Марк Твен;

"Біле Ікло", Джек Лондон;

вірш Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі".

Вас це, звісно, дивує, але суддя каже, що все просто. Хлопці потрапили у складну життєву ситуацію і їм треба допомогти звідти вибратись, а не ламати життя.

"Я з колегами обговорював. Чомусь нікому не дивно, що ми багато людей садимо до в'язниці, а от коли я книжки присудив читати, то всі питають", – сказав Гарський.