Лід та вогонь: мами хокеїстів "Соколу" влаштували палку фотосесію
Мами юних хокеїстів школи "Сокола" знялися у фотосесії в формі хокейного клубу.
Перші фото проекту з'явилися близько двох тижнів тому, але і зараз на сторінці команди в Facebook продовжують виходити нові фото.
Читайте також: Російському хокеїсту вибили зуб під час матчу НХЛ, а він навіть не скривився: відео
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
Українка пробилась до півфіналу Чемпіонату світу з настільного тенісу22 вересня , 23:47
Зірки футболу з бананами - наслідок вчинку Дані Алвеша28 квітня 2014 , 21:45
Півзахисник "Шахтаря": У нас зараз є шанс не просто зіграти, а навіть виграти у "Реала"13 вересня 2015 , 10:51