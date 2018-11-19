00:40
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Лід та вогонь: мами хокеїстів "Соколу" влаштували палку фотосесію

      238 Читать новость на русском
      Мами хокеїстів знялися у палкій фотосесії
      Мами хокеїстів знялися у палкій фотосесії / facebook.com/hcsokol2005

      Мами юних хокеїстів школи "Сокола" знялися у фотосесії в формі хокейного клубу.

      Перші фото проекту з'явилися близько двох тижнів тому, але і зараз на сторінці команди в Facebook продовжують виходити нові фото.

      Читайте також: Російському хокеїсту вибили зуб під час матчу НХЛ, а він навіть не скривився: відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сторінка ДЮСШ «Сокіл 2005» у Facebook запустила незвичайну рубрику, в якій взяли участь мами юних хокеїстів. ⠀ Місцями відверті фото супроводжуються спеціальним хештегом #hockeymom_sokil, а також невеликою історією про перші тренування дітей і враження мам. ⠀ Нагадаємо,  перед стартом сезону 2018/19 активісти звернулися до мера Києва Віталія Кличка з проханням відродити столичний «Сокіл», міський голова в свою чергу пообіцяв зайнятися цим питанням. Після того новин не було...

      Публикация от Хокей України (@ukrainianhockey)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 19 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 листопада: Україна через Росію може вийти з Інтерполу, "Турецький потік"
      19 листопада , 23:08 Головні новини 19 листопада: Україна через Росію може вийти з Інтерполу, "Турецький потік"
      912
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 листопада , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 1363
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      19 листопада , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      19 листопада , 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      935
      Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      19 листопада , 21:00 Полураспад правительства: кто займет место Терезы Мэй
      Іван Яковина 349
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Українка пробилась до півфіналу Чемпіонату світу з настільного тенісу
       22 вересня , 23:47
      Зірки футболу з бананами - наслідок вчинку Дані Алвеша
       28 квітня 2014 , 21:45
      Півзахисник "Шахтаря": У нас зараз є шанс не просто зіграти, а навіть виграти у "Реала"
       13 вересня 2015 , 10:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук